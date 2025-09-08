Российская актриса в Париже: Шалаева нашла диван на помойке и гордится этим

Актриса Мария Шалаева, уехавшая из России в 2022 году, адаптируется к жизни в Париже нестандартными методами.

В своём блоге звезда фильмов "Нирвана" и "Русалка" продемонстрировала диван, найденный на улице.

"И вот такой ты грустный идёшь по новому району, а тут подарки", — написала Шалаева в соцсетях.

Актриса не смутилась даже сломанной ножкой мебели, отреставрировав находку для своего жилья.

44-летняя актриса переехала во Францию с детьми два года назад. После переезда Шалаева устроилась работать в такси — она признавалась, что ей неловко и стыдно говорить об этом.