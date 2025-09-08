Украина осудила выступление Нетребко: это предательство со стороны Лондона

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный резко раскритиковал решение Королевского оперного театра разрешить выступление Анны Нетребко.

В своей колонке для Daily Mail дипломат назвал это предательством интересов Украины.

Залужный охарактеризовал предстоящее выступление российской певицы 11 сентября как "проверку со стороны Кремля" на верность Великобритании как союзника Украины.

"Позволим ли мы его ближайшим союзникам выступать на мировых сценах как ни в чём не бывало?" — задаётся вопросом дипломат.

По информации издания, посол пытался решить вопрос через правительство и руководство театра, но не был услышан. Более 200 украинских организаций безуспешно требовали отменить концерт.

Нетребко выступит в главной партии в опере "Тоска" на открытии сезона в Ковент-Гардене. Все билеты на спектакль уже распроданы.