Обвинение предъявлено: Чекалиным грозит тюрьма за незаконные валютные операции

Прокуратура Москвы предъявила официальное обвинение блогерам Валерии и Артёму Чекалиным по статье о незаконных валютных операциях.

Согласно сообщению Telegram-канала "Прокуратура Москвы", дело расследуется по п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Обвиняемым инкриминируют перевод средств на сумму свыше 251 миллиона рублей на счета нерезидента с использованием подложных документов. Операции проводились с сентября 2021 по февраль 2022 года в составе организованной группы.

В материалах дела уточняется, что кредитной организации представили документы с заведомо ложными сведениями о целях переводов. Один из соучастников, Роман Вишняк, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделено в отдельное производство.

В настоящее время Чекалины приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы за совершение валютных операций с использованием поддельных документов.