Новая глава Алсу: подробности личной жизни после громкого развода

Анна Калашникова поделилась наблюдениями о личной жизни 42-летней Алсу после развода с Яном Абрамовым.
По информации светской львицы, певица в настоящее время не состоит в серьёзных отношениях, но ведёт активную социальную жизнь.
"В окружении друзей говорят, что она вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на ужины и мероприятия", — цитируют Калашникову "Страсти".
На своём недавнем дне рождения певица организовала девичник, что свидетельствует об отсутствии постоянного избранника.
По словам Калашниковой, сейчас Алсу сосредоточена на карьерных проектах: "В принципе, у неё сейчас упор на карьеру. Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает".
Напомним, что в августе 2024 года певица официально развелась после почти 20 лет брака. У бывших супругов остаются трое детей.