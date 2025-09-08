Новая глава Алсу: подробности личной жизни после громкого развода

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Анна Калашникова поделилась наблюдениями о личной жизни 42-летней Алсу после развода с Яном Абрамовым.

По информации светской львицы, певица в настоящее время не состоит в серьёзных отношениях, но ведёт активную социальную жизнь.

"В окружении друзей говорят, что она вроде бы ни с кем. Но она активно общается, ходит на ужины и мероприятия", — цитируют Калашникову "Страсти".

На своём недавнем дне рождения певица организовала девичник, что свидетельствует об отсутствии постоянного избранника.

По словам Калашниковой, сейчас Алсу сосредоточена на карьерных проектах: "В принципе, у неё сейчас упор на карьеру. Она, мне кажется, наслаждается разрывом, отдыхает".

Напомним, что в августе 2024 года певица официально развелась после почти 20 лет брака. У бывших супругов остаются трое детей.