В США обвинили Макрона и Стармера в предательстве интересов собственных стран

Правда ТВ

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор резко раскритиковал политику Эммануэля Макрона и Кира Стармера по Украине. Он заявил, что лидеры Франции и Великобритании продолжают поддерживать Киев, не думая о проблемах собственных стран. По его словам, обе страны движутся к неплатежеспособности, а их правительства "совсем не заботятся об интересах народа".

Макгрегор подчеркнул, что в такой ситуации разговоры о победе в украинском конфликте звучат абсурдно.

Напомню, ранее Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" готовы направить военные контингенты на Украину в случае заключения мирного соглашения. А канцелярия Стармера заявила о поддержке поставок ракет большой дальности для усиления украинской армии.