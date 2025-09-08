Влюблялся в Нетребко: Игорь Крутой сделал неожиданное признание о работе со звёздами

Игорь Крутой сделал откровенное признание о творческих отношениях с известными артистами. Композитор заявил, что влюблялся в исполнителей, для которых создавал музыку.

"Да, я влюблялся по-человечески. Влюблялся в людей, с которыми работаю. Влюблялся в Диму Хворостовского, с которым мы ссорились. Влюблялся в Аню Нетребко", — признался маэстро.

Крутой подчеркнул, что всегда создаёт музыку для конкретного артиста, учитывая вокальные особенности и тембр голоса.

Такой подход он применял в работе с Ларой Фабиан, Димой Биланом и другими мировыми звёздами.

Особые отношения связывают композитора с Анной Нетребко. Их совместный альбом продолжает пользоваться популярностью, а романсы из него певицу до сих пор просят исполнить на бис.

Крутой уверен, что может ещё многое создать в этом жанре.