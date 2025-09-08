Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Влюблялся в Нетребко: Игорь Крутой сделал неожиданное признание о работе со звёздами

0:58
Правда ТВ

Игорь Крутой сделал откровенное признание о творческих отношениях с известными артистами. Композитор заявил, что влюблялся в исполнителей, для которых создавал музыку.

"Да, я влюблялся по-человечески. Влюблялся в людей, с которыми работаю. Влюблялся в Диму Хворостовского, с которым мы ссорились. Влюблялся в Аню Нетребко", — признался маэстро.

Крутой подчеркнул, что всегда создаёт музыку для конкретного артиста, учитывая вокальные особенности и тембр голоса.

Такой подход он применял в работе с Ларой Фабиан, Димой Биланом и другими мировыми звёздами.

Особые отношения связывают композитора с Анной Нетребко. Их совместный альбом продолжает пользоваться популярностью, а романсы из него певицу до сих пор просят исполнить на бис.

Крутой уверен, что может ещё многое создать в этом жанре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.