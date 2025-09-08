Бюджетникам обещали ощутимую прибавку: индексация уже заложена в казне

С 1 октября 2025 года зарплаты работников федеральных учреждений и органов власти вырастут на 7,6 процента. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он уточнил, что индексация закреплена распоряжением правительства и касается только тех, чьи выплаты идут напрямую из федерального бюджета.

Под действие документа попадают сотрудники казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работники федеральных органов и гражданский персонал воинских частей. Прибавка коснётся окладов и тарифных ставок, поэтому вместе с ними увеличатся и все привязанные надбавки. Фиксированные выплаты при этом останутся прежними.

Говырин подчеркнул, что учителя, врачи и воспитатели в регионах под индексацию не подпадают — решения по ним принимают местные власти. В федеральном бюджете на эти цели уже зарезервировано более 30 миллиардов рублей.