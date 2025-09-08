Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бюджетникам обещали ощутимую прибавку: индексация уже заложена в казне

1:04
Правда ТВ

С 1 октября 2025 года зарплаты работников федеральных учреждений и органов власти вырастут на 7,6 процента. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он уточнил, что индексация закреплена распоряжением правительства и касается только тех, чьи выплаты идут напрямую из федерального бюджета.

Под действие документа попадают сотрудники казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работники федеральных органов и гражданский персонал воинских частей. Прибавка коснётся окладов и тарифных ставок, поэтому вместе с ними увеличатся и все привязанные надбавки. Фиксированные выплаты при этом останутся прежними.

Говырин подчеркнул, что учителя, врачи и воспитатели в регионах под индексацию не подпадают — решения по ним принимают местные власти. В федеральном бюджете на эти цели уже зарезервировано более 30 миллиардов рублей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.