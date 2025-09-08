Киев отклоняет Москву: где может состояться разговор без границ

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но такая встреча не может пройти в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

По словам Зеленского, он согласен как на личные переговоры с Путиным, так и на расширенный формат с участием Дональда Трампа. Украинский лидер добавил, что был бы рад, если бы президент США принял участие в таком разговоре.

Ранее Путин предлагал провести встречу в Москве, но Зеленский отклонил этот вариант. Он пригласил российского лидера в Киев и заявил, что Москва как место переговоров была выбрана для того, чтобы затянуть процесс.