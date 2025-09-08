Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом

"Газпром" пытается выйти из сложной ситуации с активами в Европе. Как пишут "Ведомости", компания договорилась о продаже своей 50-процентной доли в нидерландской Wintershall Noordzee. Покупателем готова выступить Mazarine Energy, стороны уже подписали два меморандума.

Но сделку тормозят судебные разбирательства. По требованию структуры украинского бизнесмена Рината Ахметова — группы ДТЭК — Окружной суд Гааги еще в июле арестовал долю "Газпрома" в Wintershall Noordzee. Поводом стало решение третейского суда о компенсации за национализацию "Крымэнерго".

В "Газпроме" считают арест незаконным и напоминают о принципе государственного иммунитета. Там утверждают, что взыскивать долги можно только за счет суверенных активов России. При этом юристы оценивают шансы компании на успешную продажу в "пятьдесят на пятьдесят".

Сейчас из-за ареста приостановлены инвестиции в Wintershall Noordzee, что уже бьет по сотрудникам и стоимости компании.