Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом

1:06
Правда ТВ

"Газпром" пытается выйти из сложной ситуации с активами в Европе. Как пишут "Ведомости", компания договорилась о продаже своей 50-процентной доли в нидерландской Wintershall Noordzee. Покупателем готова выступить Mazarine Energy, стороны уже подписали два меморандума.

Но сделку тормозят судебные разбирательства. По требованию структуры украинского бизнесмена Рината Ахметова — группы ДТЭК — Окружной суд Гааги еще в июле арестовал долю "Газпрома" в Wintershall Noordzee. Поводом стало решение третейского суда о компенсации за национализацию "Крымэнерго".

В "Газпроме" считают арест незаконным и напоминают о принципе государственного иммунитета. Там утверждают, что взыскивать долги можно только за счет суверенных активов России. При этом юристы оценивают шансы компании на успешную продажу в "пятьдесят на пятьдесят".

Сейчас из-за ареста приостановлены инвестиции в Wintershall Noordzee, что уже бьет по сотрудникам и стоимости компании.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.