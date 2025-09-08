Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хватит хоронить Петросяна! Брухунова жёстко ответила на слухи о проблемах со здоровьем мужа

1:08
Правда ТВ

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, публично опровергла слухи о проблемах со здоровьем юмориста. В своём Instagram* она разместила новое фото мужа, сделанное во время их отдыха в Сочи.

Брухунова резко высказалась в адрес жёлтой прессы, назвав журналистов "падальщиками" и "помоишниками".

"Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним всё в порядке!" — заявила она.

Супруга артиста подчеркнула, что Петросян активно готовится к своему предстоящему юбилею. По словам Брухуновой, ей жаль, что находятся те, "кто хочет омрачить красивую и важную дату".

Ранее Telegram-каналы Mash и Shot распространяли информацию о якобы имеющихся проблемах со здоровьем у Петросяна, включая гипертонию и необходимость медицинской помощи.

Однако эти сообщения опровергаются фактом недавнего отдыха артиста в Турции и Сочи.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
