Хватит хоронить Петросяна! Брухунова жёстко ответила на слухи о проблемах со здоровьем мужа

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, публично опровергла слухи о проблемах со здоровьем юмориста. В своём Instagram* она разместила новое фото мужа, сделанное во время их отдыха в Сочи.

Брухунова резко высказалась в адрес жёлтой прессы, назвав журналистов "падальщиками" и "помоишниками".

"Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним всё в порядке!" — заявила она.

Супруга артиста подчеркнула, что Петросян активно готовится к своему предстоящему юбилею. По словам Брухуновой, ей жаль, что находятся те, "кто хочет омрачить красивую и важную дату".

Ранее Telegram-каналы Mash и Shot распространяли информацию о якобы имеющихся проблемах со здоровьем у Петросяна, включая гипертонию и необходимость медицинской помощи.

Однако эти сообщения опровергаются фактом недавнего отдыха артиста в Турции и Сочи.

