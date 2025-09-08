Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Симоньян раскрыла подробности тяжёлой болезни перед срочной операцией

1:08
Правда ТВ

Маргарита Симоньян сообщила о тяжёлом диагнозе и предстоящей операции.

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT сделала заявление в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 7 сентября.

"За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. У меня завтра операция", — рассказала Симоньян.

Журналистка появилась в студии с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, врученным ей патриархом Кириллом.

Симоньян также упомянула о сложной семейной ситуации: её супруг, режиссёр Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме.

Патриарх Кирилл назвал работу журналистки "ярким примером высочайшего профессионализма".

Ранее Симоньян рассказывала о врождённой аномалии — отсутствии левой сонной артерии, которая вызывает постоянную усталость и низкое давление. О своем основном диагнозе она узнала случайно во время планового медосмотра в 30 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
