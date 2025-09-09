Жировая ткань как бомба замедленного действия: в ней прячутся клетки старости

Учёные Йельского университета обнаружили у мышей новый тип иммунных клеток в жировой ткани. Он появляется только с возрастом и, как считают исследователи, может объяснять хроническое воспаление, которое усиливается в старости. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Команда изучала макрофаги — клетки, которые "убирают" патогены и остатки тканей. В глубоком жире вокруг органов они нашли 13 разновидностей таких клеток. У одних число сокращалось с возрастом, у других — нет, и это зависело от пола животных. Но самое важное — выявлен новый тип макрофага, которого не было у молодых мышей. Он показал высокую активность генов, связанных с воспалением.

Учёные также заметили, что макрофаги, находящиеся рядом с нервами в жировой ткани, помогают сдерживать воспаление и участвуют в обмене жиров. Когда этих клеток у молодых самок удалили, уровень воспаления вырос, а расщепление жира нарушилось.

Авторы подчеркивают: теперь предстоит выяснить, можно ли с помощью таких клеток регулировать "воспалительное старение" и замедлять метаболические сбои.