Что должно быть в машине в 2025 году: без этого грозит штраф

Водителям напомнили: кроме исправной машины и действующего техосмотра, важно иметь при себе обязательный набор документов и предметов.

В салоне или у владельца должны быть права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Формально их можно показать через "Госуслуги Авто", но надёжнее возить бумажные копии — техника может подвести. Сам полис предъявлять инспектору не нужно, но страховка обязана быть действующей.

Что касается комплектации, в машине обязательно должны быть аптечка, огнетушитель и аварийный знак. Огнетушитель для легковой — от двух литров, для грузовой — от пяти. Аптечка теперь включает только перевязочные материалы и действует четыре года. Аварийный знак выставляют при остановке: в городе не ближе 15 метров от авто, за городом — 30.

Если чего-то из обязательного набора не окажется, инспектор может вынести предупреждение или штраф в 500 рублей. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты советуют проверять содержимое машины заранее и вовремя обновлять аптечку и огнетушитель.