Машина мечты или билет в суд: как автосалоны оставляют клиентов без денег

Покупка машины в автосалоне может обернуться неприятным сюрпризом. Об этом Pravda. Ru рассказал бывший депутат Госдумы и лидер движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

По его словам, встречаются ситуации, когда авто продают с пробегом или после аварии, хотя заявляют обратное. Бывает и так, что объявленная цена не совпадает с реальной. Иногда предоплата просто сгорает — договор составлен так, что вернуть деньги почти невозможно.

Лысаков предупредил: некоторые салоны меняют название и продолжают работать, скрывая жалобы прежних клиентов. Чтобы не попасться, эксперт советует проверять репутацию компании, читать отзывы и изучать документы заранее.

Если же после покупки обнаружился брак, нужно идти в суд и требовать возврата денег или замены автомобиля. Лысаков подчеркнул, что внимательность и подготовка к сделке — лучший способ защитить себя и свои средства.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
