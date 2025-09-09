Машина мечты или билет в суд: как автосалоны оставляют клиентов без денег

Покупка машины в автосалоне может обернуться неприятным сюрпризом. Об этом Pravda. Ru рассказал бывший депутат Госдумы и лидер движения "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

По его словам, встречаются ситуации, когда авто продают с пробегом или после аварии, хотя заявляют обратное. Бывает и так, что объявленная цена не совпадает с реальной. Иногда предоплата просто сгорает — договор составлен так, что вернуть деньги почти невозможно.

Лысаков предупредил: некоторые салоны меняют название и продолжают работать, скрывая жалобы прежних клиентов. Чтобы не попасться, эксперт советует проверять репутацию компании, читать отзывы и изучать документы заранее.

Если же после покупки обнаружился брак, нужно идти в суд и требовать возврата денег или замены автомобиля. Лысаков подчеркнул, что внимательность и подготовка к сделке — лучший способ защитить себя и свои средства.