Лоток рассыпан, ваза разбита, но никакой мести: как устроен кошачий мозг

Зоопсихолог Мирослав Волков развеял популярный миф: кошки не мстят хозяевам и не злятся на них. В беседе с Pravda. Ru он пояснил, что животные не понимают человеческих эмоций и не способны оценивать поступки с точки зрения морали.

Если кот разбрасывает наполнитель или портит вещи, он не осознаёт, что это может огорчить хозяина. Такое поведение определяется инстинктами или опытом, а не желанием обидеть.

Волков подчеркнул, что физические наказания не учат питомца вести себя правильно. Наоборот, животное начинает воспринимать человека как источник боли, и доверие теряется.

По словам эксперта, гармоничные отношения с кошкой строятся на учёте её инстинктов, доверии и последовательности, а не на страхе или наказаниях.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
