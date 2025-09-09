Лоток рассыпан, ваза разбита, но никакой мести: как устроен кошачий мозг

Зоопсихолог Мирослав Волков развеял популярный миф: кошки не мстят хозяевам и не злятся на них. В беседе с Pravda. Ru он пояснил, что животные не понимают человеческих эмоций и не способны оценивать поступки с точки зрения морали.
Если кот разбрасывает наполнитель или портит вещи, он не осознаёт, что это может огорчить хозяина. Такое поведение определяется инстинктами или опытом, а не желанием обидеть.
Волков подчеркнул, что физические наказания не учат питомца вести себя правильно. Наоборот, животное начинает воспринимать человека как источник боли, и доверие теряется.
По словам эксперта, гармоничные отношения с кошкой строятся на учёте её инстинктов, доверии и последовательности, а не на страхе или наказаниях.