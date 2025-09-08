Ломка без конфет: почему резкий отказ от сладкого похож на зависимость

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Pravda. Ru, что резкий отказ от сахара может привести к настоящей "ломке". Сладкое быстро повышает уровень глюкозы и запускает выработку гормонов удовольствия. Организм привыкает к такой подпитке, и без неё мозг сигнализирует о нехватке энергии. В итоге появляются слабость, раздражительность и упадок сил.

Эксперт пояснила, что избыточное потребление быстрых углеводов со временем разрушает митохондрии, нарушает обмен веществ и способствует набору веса. Но полный отказ от сахара запускает перестройку — организм учится получать энергию из обычной еды. Первые недели самые тяжёлые, но именно они помогают преодолеть зависимость.

Чтобы смягчить симптомы, Соломатина советует снижать количество сахара постепенно и добавлять в рацион микроэлементы вроде хрома и магния. По её словам, через время энергетический баланс восстанавливается, а работа мозга, сосудов и всего организма улучшается.