Рассрочка без переплат? Банки нашли, как зарабатывать даже на бесплатных схемах

Финансовый аналитик Николай Моженков предупредил: бесплатная рассрочка от банков не всегда выгодна. В беседе с Pravda. Ru он пояснил, что при подключении такой услуги клиент может потерять бонусы по другим картам — кэшбэк или льготный период.

Банк же зарабатывает иначе: получает комиссию от магазина и использует средства клиентов в обороте. Настоящие риски появляются, если платеж просрочен — тогда включаются высокие проценты.

Эксперт отметил и ещё одну деталь: нередко рассрочка формируется за счёт скидки, которую клиент мог бы получить сразу. По его словам, при грамотном использовании кредитная карта с беспроцентным периодом может быть выгоднее. Главное — внимательно изучать условия и заранее планировать платежи.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
