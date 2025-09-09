Сало оказалось полезнее диетических суперфудов: развенчаны мифы о правильном питании

Эндокринолог и диетолог Анна Гончарова рассказала в беседе с Pravda. Ru, что многие привычные представления о "здоровом" питании не соответствуют действительности.

Например, популярное сочетание гречки с кефиром, по её словам, сильно повышает уровень сахара в крови, а значит, пользы в нём меньше, чем принято думать. Мифом она назвала и совет пить как можно больше воды. Организм сам регулирует водно-солевой баланс через жажду, и лишняя жидкость может даже навредить.

Врач подчеркнула, что питание только одним продуктом — например, киноа или зелёной гречкой — приводит к дефициту веществ. Чем разнообразнее рацион, тем он полезнее.

Гончарова напомнила и о пользе свежего сала: в нём есть селен и жиры, необходимые для иммунитета и гормонов. А ещё она развеяла миф о кофе — напиток не повышает давление, а помогает его нормализовать.