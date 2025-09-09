Иммунитет во рту отключается после стакана этого сока: эффект оказался неожиданным

Британские учёные из Портсмутского университета выяснили: сразу после яблочного сока слюна теряет часть защитных свойств. В ней снижается уровень иммуноглобулина G и уменьшается смазка, которая обычно защищает зубы от трения и налёта.

Но эффект оказался недолгим. Уже через десять минут показатели возвращались к норме. Для сравнения — даже обычная вода тоже временно снижала смазочные свойства слюны.

Исследование провели на 32 добровольцах. Одни полоскали рот водой, другие — соком. Учёные собрали образцы слюны до, сразу после и через десять минут после полоскания.

Авторы отмечают: хотя изменения кратковременные, сам факт воздействия сока на иммунитет ротовой полости важен. Теперь они хотят проверить, что будет при регулярном употреблении фруктовых соков.