Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ненормированный рабочий день: кто рискует работать бесплатно сверх графика

1:15
Правда ТВ

В России напомнили, кого могут привлекать к работе сверх графика и без доплаты. Юрист ЕЮС Оксана Красовская пояснила агентству "Прайм", что речь идёт о так называемом ненормированном рабочем дне.

Чтобы применить такой режим, работодатель обязан заранее утвердить список должностей. Исключение делают только для микропредприятий и некоторых некоммерческих организаций — там условие прописывается прямо в договоре.

Есть и ограничения. Такой график нельзя установить инвалидам первой и второй группы, тем, кто работает неполный день, а также специалистам с сокращённой ставкой — например, педагогам или медикам.

Оплаты за переработку нет, но закон гарантирует минимум три дня дополнительного отпуска. Постоянно оставлять сотрудников после смены нельзя — это уже сверхурочные, и они должны оплачиваться или компенсироваться отгулом.

Работа в выходные и праздники оплачивается в двойном размере для всех, независимо от режима. Юрист подчёркивает: если человека заставляют работать без доплаты и без отпуска, это нарушение. В такой ситуации можно обращаться в трудовую инспекцию или в суд.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.