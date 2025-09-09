Ненормированный рабочий день: кто рискует работать бесплатно сверх графика

В России напомнили, кого могут привлекать к работе сверх графика и без доплаты. Юрист ЕЮС Оксана Красовская пояснила агентству "Прайм", что речь идёт о так называемом ненормированном рабочем дне.
Чтобы применить такой режим, работодатель обязан заранее утвердить список должностей. Исключение делают только для микропредприятий и некоторых некоммерческих организаций — там условие прописывается прямо в договоре.
Есть и ограничения. Такой график нельзя установить инвалидам первой и второй группы, тем, кто работает неполный день, а также специалистам с сокращённой ставкой — например, педагогам или медикам.
Оплаты за переработку нет, но закон гарантирует минимум три дня дополнительного отпуска. Постоянно оставлять сотрудников после смены нельзя — это уже сверхурочные, и они должны оплачиваться или компенсироваться отгулом.
Работа в выходные и праздники оплачивается в двойном размере для всех, независимо от режима. Юрист подчёркивает: если человека заставляют работать без доплаты и без отпуска, это нарушение. В такой ситуации можно обращаться в трудовую инспекцию или в суд.