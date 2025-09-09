Звезда-бабочка расправила крылья: космос показал будущее рождение планет

Телескоп Джеймс Уэбб показал новое фото звезды, которую астрономы называют "Звезда-бабочка". Она находится в созвездии Тельца, в 525 световых годах от Земли. Вокруг молодой звезды заметен гигантский диск из газа и пыли — место, где рождаются планеты.

Своё прозвище объект получил из-за того, что с Земли он выглядит как две светящиеся "крылышки", разделённые тёмной полосой. Это и есть протопланетный диск. По данным Европейского космического агентства, его размер — около 65 миллиардов километров, то есть он намного шире нашей Солнечной системы.

Снимок составлен из архивных данных телескопа "Хаббл" и новых наблюдений Уэбба в инфракрасном диапазоне. Учёные объясняют: такое боковое положение диска помогает изучать его толщину и распределение пыли. Именно здесь пылинки слипаются и дают начало будущим планетам.