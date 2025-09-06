Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения

Актриса Мария Шумакова раскрыла подробности использования аналога популярного препарата для снижения веса "Оземпик".

Звезда сериала "Сладкая жизнь" столкнулась с серьёзным побочным эффектом после начала приёма средства.

По словам Шумаковой, уже после первой недели применения у неё значительно повысился уровень тревожности. Актриса отметила, что препарат был рекомендован проверенным врачом, но лично ей не подошёл.

Шумакова подчеркнула в разговоре с Woman.ru, что не считает средство плохим, однако была вынуждена отказаться от его использования.

После родов актриса набрала вес до 90 килограммов, но за полтора года смогла вернуть привычную форму собственными силами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
