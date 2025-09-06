Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Мария Шумакова раскрыла подробности использования аналога популярного препарата для снижения веса "Оземпик".

Звезда сериала "Сладкая жизнь" столкнулась с серьёзным побочным эффектом после начала приёма средства.

По словам Шумаковой, уже после первой недели применения у неё значительно повысился уровень тревожности. Актриса отметила, что препарат был рекомендован проверенным врачом, но лично ей не подошёл.

Шумакова подчеркнула в разговоре с Woman.ru, что не считает средство плохим, однако была вынуждена отказаться от его использования.

После родов актриса набрала вес до 90 килограммов, но за полтора года смогла вернуть привычную форму собственными силами.