Американский актер Стивен Сигал сделал резонансное заявление о своей национальной принадлежности.
После пленарной сессии Восточного экономического форума он ответил журналистам ТАСС: "Я не работаю с США. Я — русский".
Сигал высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на форуме. Актёр подчеркнул свою лояльность к стране, гражданство которой получил в 2016 году.
В мае 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы за вклад в международное сотрудничество. Ранее актёр снял фильм о российско-украинском конфликте, где поддержал позицию России.
Сигал охарактеризовал события как "войну между добром и злом". Он выразил уверенность в победе России, подтвердив свою пророссийскую позицию.