Бывший американец, ныне русский: Стивен Сигал высказался о своей преданности России

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американский актер Стивен Сигал сделал резонансное заявление о своей национальной принадлежности.

После пленарной сессии Восточного экономического форума он ответил журналистам ТАСС: "Я не работаю с США. Я — русский".

Сигал высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на форуме. Актёр подчеркнул свою лояльность к стране, гражданство которой получил в 2016 году.

В мае 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы за вклад в международное сотрудничество. Ранее актёр снял фильм о российско-украинском конфликте, где поддержал позицию России.

Сигал охарактеризовал события как "войну между добром и злом". Он выразил уверенность в победе России, подтвердив свою пророссийскую позицию.