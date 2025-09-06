Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бывший американец, ныне русский: Стивен Сигал высказался о своей преданности России

0:53
Правда ТВ

Американский актер Стивен Сигал сделал резонансное заявление о своей национальной принадлежности.

После пленарной сессии Восточного экономического форума он ответил журналистам ТАСС: "Я не работаю с США. Я — русский".

Сигал высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на форуме. Актёр подчеркнул свою лояльность к стране, гражданство которой получил в 2016 году.

В мае 2024 года Путин наградил Сигала орденом Дружбы за вклад в международное сотрудничество. Ранее актёр снял фильм о российско-украинском конфликте, где поддержал позицию России.

Сигал охарактеризовал события как "войну между добром и злом". Он выразил уверенность в победе России, подтвердив свою пророссийскую позицию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
Неожиданный подарок от Примадонны: Алла Пугачёва удивила фанатов публикацией забытого концерта
Неожиданный подарок от Примадонны: Алла Пугачёва удивила фанатов публикацией забытого концерта
Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой
Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.