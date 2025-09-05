Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге

Актриса Виктория Исакова призналась в тоске по своему покойному мужу, режиссёру Юрию Морозу.
Находясь в Костроме для съёмок в очередном проекте, артистка поделилась эмоциональными воспоминаниями в соцсетях.
Исакова рассказала, что Кострома напомнила ей о супруге. Именно здесь много лет назад они случайно встретились на пароме.
Увидев реку, актриса пережила мощный поток воспоминаний о совместной жизни.
"Я сегодня вышла из гостиницы в 8 утра, увидела эту реку огромную и прекрасную, и целая жизнь воспоминаний пролетела в одно мгновение", — написала Виктория.
Напомним, Юрий Мороз скончался летом 2025 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссёр умер на руках у Виктории Исаковой и старшей дочери Дарьи Мороз.