Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге

Актриса Виктория Исакова призналась в тоске по своему покойному мужу, режиссёру Юрию Морозу.

Находясь в Костроме для съёмок в очередном проекте, артистка поделилась эмоциональными воспоминаниями в соцсетях.

Исакова рассказала, что Кострома напомнила ей о супруге. Именно здесь много лет назад они случайно встретились на пароме.

Увидев реку, актриса пережила мощный поток воспоминаний о совместной жизни.

"Я сегодня вышла из гостиницы в 8 утра, увидела эту реку огромную и прекрасную, и целая жизнь воспоминаний пролетела в одно мгновение", — написала Виктория.

Напомним, Юрий Мороз скончался летом 2025 года после борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссёр умер на руках у Виктории Исаковой и старшей дочери Дарьи Мороз.