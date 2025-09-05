Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой

0:49
Правда ТВ

Блогер Ида Галич сделала неожиданное заявление о начале карьеры Марго Овсянниковой. В своём Telegram-канале она сообщила, что именно помогла артистке попасть на телевидение.

По словам Галич, их знакомство произошло, когда она пробовала себя в продюсерской роли. Её команда сняла для Овсянниковой дебютный клип на песню "Последний раз", который затем попал в ротацию музыкальных каналов.

Блогер подчеркнула, что не испытывает стыда за эту работу. Она отметила, что тогда Маргарита ещё не сотрудничала с Филиппом Киркоровым и не была столь известна.

Впоследствии карьера Овсянниковой резко изменилась после начала работы с Киркоровым. Артистку стали приглашать на телепроекты и светские мероприятия. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.