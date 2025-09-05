Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой

Блогер Ида Галич сделала неожиданное заявление о начале карьеры Марго Овсянниковой. В своём Telegram-канале она сообщила, что именно помогла артистке попасть на телевидение.

По словам Галич, их знакомство произошло, когда она пробовала себя в продюсерской роли. Её команда сняла для Овсянниковой дебютный клип на песню "Последний раз", который затем попал в ротацию музыкальных каналов.

Блогер подчеркнула, что не испытывает стыда за эту работу. Она отметила, что тогда Маргарита ещё не сотрудничала с Филиппом Киркоровым и не была столь известна.

Впоследствии карьера Овсянниковой резко изменилась после начала работы с Киркоровым. Артистку стали приглашать на телепроекты и светские мероприятия.