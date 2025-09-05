Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Неожиданный подарок от Примадонны: Алла Пугачёва удивила фанатов публикацией забытого концерта

На официальном YouTube-канале Аллы Пугачёвой появился уникальный архивный материал — полная запись концерта 1994 года с фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Ранее этот концерт никогда не публиковался полностью и не транслировался на телевидении.

Двухчасовое выступление было тщательно отреставрировано, зрители впервые могут увидеть его в HD-качестве с улучшенным звуком. В видео вошли не только основные номера, но и ранее не издававшиеся кадры репетиций, где Примадонна работает над идеальным звучанием.

В программе концерта прозвучали как знаковые композиции — "Снежный мальчик" и "Озеро надежды", а хиты "Когда я уйду" и "Куда все уходят" её попросили исполнить на бис.

Особую ценность записи придают философские монологи Пугачёвой между песнями, где она размышляет о временах года и жизненных циклах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
