Неожиданный подарок от Примадонны: Алла Пугачёва удивила фанатов публикацией забытого концерта

На официальном YouTube-канале Аллы Пугачёвой появился уникальный архивный материал — полная запись концерта 1994 года с фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Ранее этот концерт никогда не публиковался полностью и не транслировался на телевидении.
Двухчасовое выступление было тщательно отреставрировано, зрители впервые могут увидеть его в HD-качестве с улучшенным звуком. В видео вошли не только основные номера, но и ранее не издававшиеся кадры репетиций, где Примадонна работает над идеальным звучанием.
В программе концерта прозвучали как знаковые композиции — "Снежный мальчик" и "Озеро надежды", а хиты "Когда я уйду" и "Куда все уходят" её попросили исполнить на бис.
Особую ценность записи придают философские монологи Пугачёвой между песнями, где она размышляет о временах года и жизненных циклах.