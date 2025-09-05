Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом

Филипп Киркоров публично поддержал Егора Крида после скандального концерта в "Лужниках", проведя исторические параллели с западными звёздами.

В интервью ТАСС артист заявил, что подобные ситуации происходили постоянно в истории шоу-бизнеса.

Киркоров напомнил о выступлениях Мадонны за границей и Элвиса Пресли, чьи движения бёдрами когда-то считались непристойными. Он подчеркнул, что эпатаж является неотъемлемой частью сценического образа и спектакля.

Певец назвал Крида талантливейшим артистом и мастером своего дела, отметив вкус и чувство меры в его шоу. Киркоров также раскритиковал коллег, осудивших выступление, назвав такие высказывания недопустимыми.

Поводом для защиты стал концерт в конце августа, где на выступлении присутствовали 80 тысяч зрителей. После сообщений о пикантных элементах шоу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пообещала обратиться в правоохранительные органы.