Россия впервые за десятилетия отправила яйца в США: зачем Штатам наш продукт

Правда ТВ

Впервые в новейшей истории Россия отправила куриные яйца в США. По данным американской статистики, в июле объем поставок составил 455 тысяч долларов. До этого момента таких поставок не было как минимум с 1992 года.

Причина — дефицит в Штатах. В начале года там подорожали яйца из-за птичьего гриппа. Цены начали снижаться только летом, но по июльским данным они все еще были выше прошлогодних почти на 17 процентов. Чтобы стабилизировать рынок, США расширили импорт.

Для России это оказалось удачным моментом. В стране производство яиц выросло, а цены внутри упали до минимума за год. Производителям даже приходится продавать продукцию ниже себестоимости. Помимо России, в июле США начали покупать яйца и в Саудовской Аравии. Крупнейшими поставщиками остаются Бразилия, Мексика и Индия.