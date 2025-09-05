Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету

Правда ТВ

Центробанк напомнил россиянам правила, которые помогут избежать блокировки банковской карты. В регуляторе объяснили: банки могут ограничить доступ к счету, если перевод покажется подозрительным.

Главные советы простые. Не переводить деньги по просьбе незнакомцев. Не возвращать самостоятельно ошибочно поступившие средства, а обращаться в банк. Не передавать карту и доступ в онлайн-банк. Не платить незнакомым людям по номеру телефона, особенно на рынках. Важно всегда указывать назначение платежа, чтобы операция была прозрачной для банка.

Особое внимание обращают на переводы через пиратские сайты, нелегальные казино и криптообменники — такие операции могут привести не только к блокировке, но и к попаданию в мошеннические схемы. Центробанк также советует вовремя обновлять личные данные в банке и вести бизнес прозрачно, если речь идет об индивидуальном предпринимателе. В случае блокировки клиент имеет право узнать точную причину и обжаловать решение.