Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей

Правда ТВ

Актриса Елена Кондулайнен сообщила о планах совершить новый карьерный рывок. Временное отсутствие на публике она объяснила необходимостью сосредоточиться на подготовке к крупному проекту.

В интервью mk.ru артистка призналась, что намерена удивить зрителей. Для этого она сознательно снизила публичную активность и бережёт силы. По словам Кондулайнен, постоянное "мельтешение" не соответствует её принципам.

Сейчас актриса посвящает время саморазвитию и изучению английского языка. Параллельно она наслаждается возможностью пожить обычной жизнью вне пристального внимания. Недавний отдых в Сочи, где её постоянно узнавали, лишь подтвердил это желание.

Напомним, что несколько лет назад Елена Кондулайнен столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Перенесённый в 2020 году инсульт и последующее ухудшение состояния потребовали длительного восстановления.