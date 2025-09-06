Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Актриса Кондулайнен раскрыла причину затишья: готовит сюрприз для зрителей

1:02
Правда ТВ

Актриса Елена Кондулайнен сообщила о планах совершить новый карьерный рывок. Временное отсутствие на публике она объяснила необходимостью сосредоточиться на подготовке к крупному проекту.

В интервью mk.ru артистка призналась, что намерена удивить зрителей. Для этого она сознательно снизила публичную активность и бережёт силы. По словам Кондулайнен, постоянное "мельтешение" не соответствует её принципам.

Сейчас актриса посвящает время саморазвитию и изучению английского языка. Параллельно она наслаждается возможностью пожить обычной жизнью вне пристального внимания. Недавний отдых в Сочи, где её постоянно узнавали, лишь подтвердил это желание.

Напомним, что несколько лет назад Елена Кондулайнен столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Перенесённый в 2020 году инсульт и последующее ухудшение состояния потребовали длительного восстановления. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Я не боюсь: Роман Товстик рассказал о детях с Полиной Дибровой и готовности снова стать отцом
Я не боюсь: Роман Товстик рассказал о детях с Полиной Дибровой и готовности снова стать отцом
Бывший американец, ныне русский: Стивен Сигал высказался о своей преданности России
Бывший американец, ныне русский: Стивен Сигал высказался о своей преданности России
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.