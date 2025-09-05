Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Покупки без преград: когда россияне смогут расплачиваться в Китае так же легко, как дома

Президент Владимир Путин заявил, что Центробанк России совместно с Народным банком Китая работает над упрощением расчетов между двумя странами. По его словам, это позволит россиянам свободно оплачивать покупки в Китае без лишних сложностей.

Министр транспорта Андрей Никитин добавил, что Москва и Пекин планируют упростить поездки граждан. В частности, стороны обсуждают взаимное признание водительских удостоверений, что сделает поездки еще комфортнее.

Ранее Китай отменил визы для граждан России. Путин на встрече во Владивостоке поблагодарил китайское руководство за это решение и отметил, что Москва ответит зеркально.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
