Покупки без преград: когда россияне смогут расплачиваться в Китае так же легко, как дома

Правда ТВ

Президент Владимир Путин заявил, что Центробанк России совместно с Народным банком Китая работает над упрощением расчетов между двумя странами. По его словам, это позволит россиянам свободно оплачивать покупки в Китае без лишних сложностей.

Министр транспорта Андрей Никитин добавил, что Москва и Пекин планируют упростить поездки граждан. В частности, стороны обсуждают взаимное признание водительских удостоверений, что сделает поездки еще комфортнее.

Ранее Китай отменил визы для граждан России. Путин на встрече во Владивостоке поблагодарил китайское руководство за это решение и отметил, что Москва ответит зеркально.