Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России выросли штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Теперь родителям придется платить от 500 до 2 тысяч рублей. Раньше сумма составляла от 100 до 500 рублей или ограничивалась предупреждением. Изменения вступили в силу впервые с 2007 года.

Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров пояснил, что такие штрафы назначают тем, кто систематически уклоняется от заботы о детях или создает угрозу их жизни и здоровью. Он отметил, что родители могут оспорить обвинения. Для этого нужно доказать, что обязанности выполнялись, но были объективные причины, мешавшие сделать это полностью.

Ранее в стране обсуждали идею ввести специальные курсы для молодых отцов. Там планируют разбирать типичные ошибки и давать советы по воспитанию детей.