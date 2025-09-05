Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь

0:58
Правда ТВ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска, которые появятся на территории Украины. Он напомнил, что именно военные контингенты стали одной из причин попыток втянуть страну в НАТО. По словам Путина, в нынешних условиях боевых действий любые такие силы будут рассматриваться как мишени.

Российский лидер сделал это заявление во Владивостоке, на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что Москва будет исходить из необходимости обеспечивать собственную безопасность и реагировать на любые новые угрозы.

Форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема — сотрудничество ради мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В работе форума участвуют представители десятков стран.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
