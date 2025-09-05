Пенсия в 18 тысяч, а гонорар в полмиллиона: как на самом деле живёт Елена Проклова

Актриса Елена Проклова зарабатывает до полумиллиона рублей за одно театральное выступление.

По данным Telegram-канала "Звездач", артистка получает от 304 до 532 тысяч рублей за участие в спектаклях театра на Трубной. Эти суммы значительно превышают её предыдущие заявления о доходах.

В июне 2022 года Проклова сообщала, что её пенсия составляет лишь 18 тысяч рублей. Тогда же актриса отмечала, что ей комфортно жить на 70 тысяч рублей в месяц.

Проклова неоднократно высказывалась о необходимости реформы пенсионной системы. Она предлагала приравнивать пенсию к минимальному окладу, полученному человеком в трудоспособном возрасте.