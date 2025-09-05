Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил

Актёр Михаил Ефремов официально присоединился к труппе театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Режиссёр, по информации ТАСС, представил нового артиста коллективу на сборе труппы. Михалков отметил, что Ефремов пережил сложные годы.

По словам постановщика, актёр сам обратился с просьбой о работе. Михалков уверен, что жизненный опыт многому научил коллегу.

"Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убеждён, что многие вещи он сумел переосмыслить", — признался кинематографист.

Он не сомневается в большом актёрском даровании артиста. Режиссёр надеется, что сотрудничество будет взаимно полезным.

Премьерный спектакль с участием Ефремова уже анонсирован. Постановка "Без свидетелей" выйдет на основной сцене в феврале 2026 года.