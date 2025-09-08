Смертельная закуска: почему именно грибы чаще всего становятся источником ботулизма

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила: самая высокая опасность заражения ботулизмом связана с грибами. Она отметила, что их сложно промыть — они впитывают всё из почвы, и споры бактерий легко проникают внутрь. В отличие от огурцов или капусты, грибы не проходят ферментацию, а в больших бочках без доступа воздуха споры начинают активно развиваться.

По словам Соломатиной, отравления грибами часто напоминают неврологические болезни: может двоиться в глазах, появляться нечеткая речь, расширяться зрачки. При этом диареи или рвоты может и не быть.

Она посоветовала не покупать грибные заготовки с рук и быть уверенными в их безопасности. Эксперт напомнила: ботулотоксин крайне агрессивен и способен привести к смерти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что массовые случаи ботулизма связаны с грубым нарушением технологий консервирования. А врачи отмечают: снизить риск можно только соблюдая рецептуру и не уменьшая количество соли, сахара и уксуса.