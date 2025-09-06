Honda обновила гибридный Civic: изменения заметят лишь внимательные

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Honda обновила гибридную Civic — изменения снаружи почти незаметны, зато список оснащения вырос, а цены снизились.

Рестайлинг 2025 года принёс новые бамперы и решётку радиатора, исчезли противотуманки, изменились 18-дюймовые диски, добавлен новый цвет "синий Окинава". В салоне — чёрный потолок, хромированные вставки, более читаемая панель приборов и расширенное стандартное оборудование.

Теперь даже базовая версия Elegance получает беспроводную зарядку для смартфона, комплектация Sport — подогрев руля, а Advance — дополнительную светодиодную подсветку. При этом каждая версия подешевела на 850 евро, а металлик и перламутр стали бесплатными. Исключение — красный цвет, он стоит 200 евро вместо прежних 900.

По технике всё по-старому: гибридная установка e: HEV — бензиновый мотор 2.0 и электродвигатель, суммарная мощность 184 лошадиные силы. Civic по-прежнему дороже Toyota Corolla (от 33 900 евро), но оснащена богаче и считается приятнее в управлении.

Обновлённая Honda Civic e: HEV выходит на рынок в сентябре 2025 года и будет представлена публике в Ангулеме и на автосалоне в Лионе.