Инфляция и курс рубля: ловушка, в которую рискуют попасть миллионы россиян

Экономист Дмитрий Морковкин рассказал, как в 2025 году сохранить и приумножить сбережения. Доцент Финансового университета при правительстве отметил: стратегия зависит от целей и сроков накоплений.

Если деньги нужны в ближайший год, лучше выбрать банковский вклад. Сейчас трёхмесячные депозиты приносят до 16,5%. А вот покупать валюту на короткий срок он не советует — слишком высоки курсовые риски.

Для долгосрочных накоплений иностранная валюта подходит больше, но хранить все средства только в рублях опасно. Рубль может ослабнуть, а инфляция остаётся высокой. Использовать юань и другие "дружественные" валюты стоит с осторожностью — есть риск ограничений со стороны их эмитентов.

По мнению эксперта, спрос на жильё поддерживают льготные ипотечные программы, поэтому снижения цен в ближайшее время ждать не стоит. До конца 2025 года, прогнозирует Морковкин, рубль сохранит баланс между бюджетом и инфляцией.