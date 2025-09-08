Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Следы страсти: динозавры оставили в камне доказательства ухаживаний друг за другом

Учёные находят всё больше доказательств того, как животные в древности ухаживали друг за другом. На скалах Колорадо палеонтологи заметили странные вмятины. Оказалось, это следы динозавров, которые «царапали» землю, чтобы впечатлить самок. Такое поведение до сих пор встречается у птиц.

Подобные находки редки. Ведь зафиксировать сам момент спаривания почти невозможно. Но иногда природа помогает. В Германии нашли окаменевших черепах, погибших во время брачного акта в ядовитом озере. Есть примеры и древних акул, и насекомых, застывших в янтаре прямо в момент ухаживания.

Много информации дают и следы. В камнях остались дорожки от древних мечехвостов, которые искали себе партнёров, а рядом приходили крутиться крокодилы, надеясь на лёгкую добычу.

Палеонтологи признают: понять ухаживания динозавров сложно, ведь у них не всегда есть современные аналоги. Но такие «брачные» следы встречаются чаще, чем можно ожидать. Учёные уверены, что новые открытия впереди — главное не упустить необычные детали в камне.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
