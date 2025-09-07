Минус пестициды, плюс урожай: как фермеры экономят миллионы на новой технологии

В Европе начинают борьбу с главным врагом фруктов — средиземноморской плодовой мухой. В проекте REACT применяют новую стратегию — выпускают в поля стерильных самцов насекомых. Они спариваются с дикими самками, но потомства не дают. Так численность вредителя падает без капли химии.

Как рассказал Антониос Августинос из Института ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, метод SIT безопасен для окружающей среды и не затрагивает другие организмы. Сейчас пилотные испытания проходят в Центральной Македонии. Здесь каждую неделю выпускают около ста тысяч стерильных мух. Наблюдение ведут через сеть ловушек и отбор плодов.

Профессор Никос Пападопулос из Университета Фессалии отмечает, что из-за потепления муха двигается на север, и если не остановить её сейчас, убытки фермеров вырастут. Первые результаты ждут к октябрю этого года, а окончательные выводы сделают в 2026-м.

По словам агронома Василиоса Родови́тиса, фермеры уже видят в этой методике шанс снизить расходы на пестициды и сохранить качество урожая. Проект финансирует Евросоюз, его бюджет почти 6,7 миллиона евро.