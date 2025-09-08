Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кредит не отпускает: как ипотека превращает развод в тупик

1:00
Правда ТВ

Раздел ипотечной квартиры при разводе — одна из самых конфликтных тем. Юрист Елена Могилевская в комментарии для "Домостройдон" напомнила: по закону любая недвижимость, купленная в браке, считается общей, даже если оформлена только на одного супруга. Это же правило касается и кредита.

Особенно сложно, если ипотека ещё не выплачена. Чаще всего квартиру оставляют одному из супругов, а он продолжает платить. Но для этого нужно согласие банка, и именно на этом этапе всё нередко заходит в тупик.

Могилевская подчеркнула, что даже при решении вопроса через суд долг всё равно остаётся общим. Один из супругов может потом взыскать половину выплат с другого, но обязательства перед банком не исчезают.

По её словам, самый простой способ избежать конфликта — заранее заключить брачный договор или хотя бы соглашение, не дожидаясь развода.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
