Одна инъекция против месяца страданий: почему вакцинация — не выбор, а необходимость

Вакцинация от гриппа сейчас особенно актуальна. Об этом напомнила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, прививка нужна всем, но в первую очередь людям из группы риска — пожилым, пациентам с сердечной недостаточностью, врождёнными пороками сердца, аллергикам, астматикам и детям.

Врач подчеркнула, что грипп опасен не только осложнениями, но и тем, что негативно влияет на сердце. Поэтому лучше защититься заранее. Она советует делать прививку, когда человек чувствует себя хорошо и отдохнул. Оптимально — перед выходными, чтобы был запас времени на восстановление.

Прививаться стоит и взрослым, и детям, особенно тем, кто каждый день контактирует с большим количеством людей — в транспорте, офисах, школах. Если дома есть пожилые или лежачие родственники, вакцинация становится ещё важнее.

Ярцева добавила, что на рынке есть разные российские препараты, выбор которых нужно обсудить с врачом. Лёгкое недомогание после укола — нормальная реакция организма. Начать прививочную кампанию можно уже сейчас.