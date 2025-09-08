Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

От шампуня до гитары: почему маркетплейс знает ваши привычки лучше семьи

Маркетплейсы знают о покупателях больше, чем может показаться. Об этом рассказал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. По его словам, площадки собирают данные, которые люди сами указывают при регистрации — имя, телефон, почту. Плюс фиксируют историю покупок.

На основе этих сведений формируется профиль интересов. Если человек часто ищет музыкальные инструменты — ему предложат новые модели. А если покупает бытовую химию — система будет подсовывать такие же товары.

Эксперт подчеркнул, что данные банковских карт площадкам недоступны. Деньги проходят через банки и платёжные системы. Сам маркетплейс номеров карт не видит и в них не нуждается.

Завалишин добавил, что собранная информация активно работает в рекламе. Если вы посмотрели товар и ушли, велика вероятность, что баннер с ним "догонит" вас на другом сайте. Этот приём в маркетинге называют ретаргингом.

