Опасные ошибки при разгоне метаболизма: чем может обернуться погоня за скоростью

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Разогнать метаболизм можно и без таблеток. Об этом рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов. Он отметил, что большинство препаратов, способных ускорить обмен веществ, в России запрещены или требуют контроля врача.

Среди доступных и относительно безопасных способов он назвал кофе, зелёный чай, физическую активность, дыхательные практики и даже плавание под водой. По словам эксперта, обмен веществ временно ускоряют новые впечатления, прогулки по незнакомым местам, секс, а также эмоции — например, испуг или смех.

При этом Харлов предостерёг: строгие диеты и лекарства без контроля могут только навредить. В итоге метаболизм замедляется, а риск болезней растёт. Врач подчеркнул, что поддерживать обмен веществ помогает активная и насыщенная жизнь. Если же человек пытается "разогнать" организм от скуки, это тревожный сигнал — в его жизни не хватает эмоций.