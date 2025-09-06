Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан

Брачный договор в России чаще всего заключают не в начале отношений, а тогда, когда речь заходит о деньгах и разделении имущества. Об этом рассказала юрист и правозащитник Екатерина Гордон. По её словам, такие соглашения подписывают обычно в двух случаях: если у супругов неравные доходы и нужно защитить капитал одного из них, либо накануне развода, чтобы спокойно решить имущественные вопросы.

Гордон подчёркивает, что у документа нет гендерной окраски, но на деле он чаще защищает того, кто богаче. В большинстве случаев это мужчина, хотя бывают и истории, когда состоятельные бизнес-леди составляют контракт под себя.

При этом юрист напоминает: кабальные договоры, где права одного супруга явно ущемлены, легко оспорить в суде. Речь идёт о случаях, когда человек фактически лишается законных прав на имущество или доход. Современная судебная практика такие бумаги не оставляет в силе.