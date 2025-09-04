Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать

Леонид Ярмольник рассказал о совместных ухаживаниях с Александром Абдуловым за Ларисой Долиной в программе "Секрет на миллион". Признание прозвучало в рамках специального выпуска, посвящённого 70-летию народной артистки.

Ярмольник с юмором вспомнил молодость, отметив конкурентное преимущество перед Абдуловым — наличие автомобиля "Жигули". Несмотря на усилия обоих актёров, Долина не стала частью их романтических побед, о чём ранее упоминала сама певица.

В юбилейном выпуске Долина также раскрыла секрет похудения на 20 килограммов. Артистка рассказала о системе интервального голодания и строгой диете, исключившей определённые продукты.

Певица подчеркнула, что чувствует себя моложе своих лет и наслаждается текущим этапом жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
