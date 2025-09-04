Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать

Леонид Ярмольник рассказал о совместных ухаживаниях с Александром Абдуловым за Ларисой Долиной в программе "Секрет на миллион". Признание прозвучало в рамках специального выпуска, посвящённого 70-летию народной артистки.
Ярмольник с юмором вспомнил молодость, отметив конкурентное преимущество перед Абдуловым — наличие автомобиля "Жигули". Несмотря на усилия обоих актёров, Долина не стала частью их романтических побед, о чём ранее упоминала сама певица.
В юбилейном выпуске Долина также раскрыла секрет похудения на 20 килограммов. Артистка рассказала о системе интервального голодания и строгой диете, исключившей определённые продукты.
Певица подчеркнула, что чувствует себя моложе своих лет и наслаждается текущим этапом жизни.