Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта

1:10
Правда ТВ

Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко (Ая) пропала из публичного поля два года назад из-за тяжёлой болезни. Как выяснилось, певица перенесла инсульт, ставший осложнением после четвёртого заражения COVID-19.

В шоу "Малахов" артистка рассказала, что коронавирус вызвал нарушение свёртываемости крови и поражение сосудов. Несмотря на ухудшение состояния, она продолжала гастролировать.

В день инсульта у певицы началось носовое кровотечение прямо перед концертом. После выступления у Назаренко возникла сильная головная боль, а дома супруг заметил признаки инсульта.

Певицу срочно госпитализировали, где врачи несколько дней боролись за её жизнь. Болезнь вызвала частичный паралич левой стороны тела и нарушение речи.

Сегодня артистка постепенно восстанавливается после перенесённого удара. Она заново училась ходить и говорить, проходя длительную реабилитацию.

Певица начинает возвращаться к творческой деятельности после двухлетнего перерыва.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Формула успеха от Игоря Крутого: что нужно современной звезде для оглушительного прорыва
Формула успеха от Игоря Крутого: что нужно современной звезде для оглушительного прорыва
Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать
Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать
Идиллия или фарс? Тёща Алексея Воробьёва пролила свет на отношения в звёздной семье
Идиллия или фарс? Тёща Алексея Воробьёва пролила свет на отношения в звёздной семье
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
Россия рассчитывает на переговоры с Баку: удастся ли вернуть задержанных журналистов домой
Баба с возу: Лебедев устроил разгром иноагенту Долину* после получения им нового паспорта
Баба с возу: Лебедев устроил разгром иноагенту Долину* после получения им нового паспорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.