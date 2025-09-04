Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта

Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко (Ая) пропала из публичного поля два года назад из-за тяжёлой болезни. Как выяснилось, певица перенесла инсульт, ставший осложнением после четвёртого заражения COVID-19.

В шоу "Малахов" артистка рассказала, что коронавирус вызвал нарушение свёртываемости крови и поражение сосудов. Несмотря на ухудшение состояния, она продолжала гастролировать.

В день инсульта у певицы началось носовое кровотечение прямо перед концертом. После выступления у Назаренко возникла сильная головная боль, а дома супруг заметил признаки инсульта.

Певицу срочно госпитализировали, где врачи несколько дней боролись за её жизнь. Болезнь вызвала частичный паралич левой стороны тела и нарушение речи.

Сегодня артистка постепенно восстанавливается после перенесённого удара. Она заново училась ходить и говорить, проходя длительную реабилитацию.

Певица начинает возвращаться к творческой деятельности после двухлетнего перерыва.