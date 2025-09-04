Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Михаил Ефремов обратился к прессе после освобождения из заключения: что он сказал

1:00
Правда ТВ

Никита Ефремов впервые публично прокомментировал состояние своего отца, Михаила Ефремова. Краткое заявление было сделано после выхода артиста по условно-досрочному освобождению.

Актёр сообщил, что со здоровьем отца всё хорошо и он постепенно готовится к возвращению к работе.

При этом артист передал прямую просьбу Михаила Ефремова к журналистам. Освободившийся артист устал от внимания прессы и просит не беспокоить его.

Заявление было сделано в рамках продвижения нового сериала "Крутая перемена", где Никита исполнил одну из главных ролей. Актёр признался, что согласился на проект из-за схожести сюжета с его личной семейной историей.

Михаил Ефремов был осужден за смертельное ДТП в состоянии опьянения в 2020 году. После освобождения он планирует вернуться к работе в театре Никиты Михалкова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
