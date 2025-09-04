Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма

Иван Янковский и Диана Пожарская стали главными героями премьеры ремейка картины "Москва слезам не верит" в Москве. Актриса поделилась личными подробностями своего пути к успеху.

Пожарская провела параллель между своей судьбой и историей героини классического фильма. После переезда в столицу ей пришлось жить в общежитии, но трудности не испугали актрису.

Она уверена, что Москва предоставляет возможности каждому, кто готов их найти. Именно в столице Диана встретила своего будущего мужа Ивана Янковского.

Актриса, известная сдержанностью в личных вопросах, неожиданно откровенно рассказала VOICE о замужестве. Она призналась, что их брак построен на романтике и взаимопонимании.

Пожарская присутствовала на премьере в качестве поддержки супругу, который исполнил главную роль в новой версии культовой ленты. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Михаил Ефремов обратился к прессе после освобождения из заключения: что он сказал
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Формула успеха от Игоря Крутого: что нужно современной звезде для оглушительного прорыва
Жаркие ухаживания: как Ярмольник и Абдулов влюбляли Ларису Долину, но не смогли её завоевать
Идиллия или фарс? Тёща Алексея Воробьёва пролила свет на отношения в звёздной семье
