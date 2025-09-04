Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Идиллия или фарс? Тёща Алексея Воробьёва пролила свет на отношения в звёздной семье

Правда ТВ

Алексей Воробьёв посетил московскую премьеру фильма "Сказки тёмного леса. Ворожея" в сопровождении тёщи, Ляйли Ильдаровны.

Мама оперной певицы Аиды Гарифуллиной дала восторженную оценку своему зятю, открыто поддерживая его на публичном мероприятии.

По словам женщины, встреча её дочери с артистом стала настоящей удачей. Она подчеркнула уникальные личные и творческие качества Воробьёва, отметив совпадение двух талантов.

Ляйля Ильдаровна, чьи слова приводит Woman.ru, заявила, что именно неожиданность помогла возникнуть этим отношениям.

Сам Воробьёв подтвердил семейную идиллию, поблагодарив судьбу за свою семью. Артист признался, что встреча с супругой стала для него главной сказкой, в которую он ранее не верил. 

Отсутствие на событии самой Гарифуллиной и её дочери было связано с рабочими и учебными обязательствами. Однако присутствие тёщи компенсировало это, став ярким примером тёплых внутрисемейных отношений. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.