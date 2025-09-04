Идиллия или фарс? Тёща Алексея Воробьёва пролила свет на отношения в звёздной семье

Алексей Воробьёв посетил московскую премьеру фильма "Сказки тёмного леса. Ворожея" в сопровождении тёщи, Ляйли Ильдаровны.

Мама оперной певицы Аиды Гарифуллиной дала восторженную оценку своему зятю, открыто поддерживая его на публичном мероприятии.

По словам женщины, встреча её дочери с артистом стала настоящей удачей. Она подчеркнула уникальные личные и творческие качества Воробьёва, отметив совпадение двух талантов.

Ляйля Ильдаровна, чьи слова приводит Woman.ru, заявила, что именно неожиданность помогла возникнуть этим отношениям.

Сам Воробьёв подтвердил семейную идиллию, поблагодарив судьбу за свою семью. Артист признался, что встреча с супругой стала для него главной сказкой, в которую он ранее не верил.

Отсутствие на событии самой Гарифуллиной и её дочери было связано с рабочими и учебными обязательствами. Однако присутствие тёщи компенсировало это, став ярким примером тёплых внутрисемейных отношений.